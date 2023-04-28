Йдеться про боєголовки Dehlavieh, які можна відрізнити за характерною кольоровою гаммою.

Окупанти застосовують на території України іранську розробку протитанкових керованих ракет Dehlavieh, які є аналогом російського ПТРК 9M133 "Корнет".

За даними видання Defence Blog, йдеться про спільну розробку іранського Міноборони та оборонної промисловості Тегерану. Цей комплекс здатний розвивати дальність від 100 до 5500 метрів (при застосуванні системи нічного бачення дальність стрільби скорочується до 3500 метрів), а його ракети є невразливими до всіх видів радіоелектронної боротьби через наявність передової лазерної системи наведення, якою оснащений ПТРК.

Ракети Dehlavieh важать 22,7 кг, з яких 6,8 кг припадає на її двоступеневу бойову частину. Боєголовки можуть пробивати 1200 мм броні.

Відео дня

Наразі на полі бою цю іранську розробку можна ідентифікувати за характерною кольоровою гаммою: на пускових контейнерах Dehlavieh є червона смуга. Це маркування відрізняє ПТРК від "Корнетів" РФ.

Іран забезпечив РФ сотнями тисяч артилерійських снарядів та дронами

Нагадаємо, що Тегеран є "таємним" партнером Росії у питання забезпечення країни-терориста різними типами зброї. Наразі відомо, що Іран передав Москві поліпшені дрони-бомбардувальники Mohajer ще у лютому 2023 року. Раніше країна також забезпечувала Росію дронами типу Shahed.

На днях видання The Wall Street Journal з'ясувало, що Тегеран організував морський транзит сотні тисяч артилерійських снарядів для Росії. На початку березня країна відправила морем близько 1000 контейнерів ворогу.

Вас також можуть зацікавити новини: