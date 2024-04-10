Експерти кажуть, що дрони не є довгостроковим вирішенням проблеми нестачі артилерійських снарядів.

Захисники України потерпають від дефіциту снарядів на фронті. Військові намагаються замінити боєприпаси FPV-дронами.

Видання Foreign Policy зазначає, що понад дві третини підбитих останніми місяцями танків армії РФ атаковані українськими FPV-дронамі, які вже використовуються на всіх ділянках фронту. На даний момент обидві сторони мають необхідні практичні навички.

Старший науковий співробітник Євразійської програми Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі зазначив, що точність FPV-дронів становить менше 50%. Він вказав, що для знищення танка може знадобитися з десяток або більше FPV-дронів.

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Видання пише, що ЗСУ дедалі більше залежать від дронів, коли Україна все ще чекає від США та інших країн Заходу військової допомоги, зокрема й боєприпаси.

Довідка УНІАН. FPV-дрони - це недорогі безпілотники, які здатні нести до п'яти, а то й більше кілограмів вибухівки. Найчастіше їх оснащують гранатами або бомбами, які іноді вибухають у польоті. Дрони оснащені дешевими камерами, і їм складно виходити на ціль вночі або в похмуру погоду, але при цьому вартість такого "камікадзе" становить близько 400 доларів.

Дрони на фронті - останні новини

Військові експерти попередили, що російські системи ППО виявилися менш ефективними проти невеликих дронів ЗСУ, які важко виявити. У лютому українські FPV-дрони навчилися обходити РЕБ росіян.

Крім того, Україна б'є дронами по російських НПЗ. Зазначається, що Москва навряд чи зможе захистити всі свої нафтопереробні заводи від таких ударів.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що російські окупанти посилюють захист для протидії українським безпілотникам. Американські аналітики переконані, що їм навряд чи вдасться розгорнути мобільні вогневі групи в достатній кількості.

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