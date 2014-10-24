Перед зіткненням з літаком у Внуково зі снігоприбирачем зник зв'язок

Саме це не дозволило запобігти катастрофі, повідомляє ТАСС з посиланням на матеріали слідства.

При розгляді клопотання про арешт провідного інженера аеродромної служби аеропорту Внуково Володимира Ледєньова слідчий повідомив, що інженерна служба не змогла запобігти зіткненню через порушення радіозв'язку.

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"Ледєньов допустив виїзд снігоприбиральної машини під управлінням Мартиненко на льотне поле без супроводу, після порушення радіозв'язку не зміг повернути снігоприбиральну машину, але не попередив про виїзд диспетчерську службу аеропорту", - сказав слідчий.

Президент одного з найбільших в світі нафтових концернів Total Крістоф де Маржері загинув під час авіакатастрофи у Внуково в ніч на вівторок. Разом з де Маржері загинули ще три члени екіпажу, всі вони були французами.