Близько мільйона людей вийшли на вулиці Рима з протестом проти реформи ринку праці

У Римі на демонстрацію на захист прав трудящих вийшли близько мільйона осіб. За призовом найбільшої профспілки Загальної італійської конфедерації праці (ЗІКП) люди протестують проти планів прем'єр-міністра Маттео Ренці реформувати ринок праці, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на агентство AFP.

У маніфестації беруть участь і інші профспілки, а також студенти, які приїхали з різних районів країни.

Лунають заклики збільшити зайнятість і захистити трудові права молоді.

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Глава ЗІКП Сузанна Камуссо заявила, що акція проводиться передусім на захист "безробітних, безправних, всіх тих, хто страждає, хто не впевнений у завтрашньому дні". За словами Камуссо, профспілка не відмовиться від боротьби за зміну політики уряду; наступна акція протесту запланована на 8 листопада.

Безробіття серед молоді в Італії - третьої економіки єврозони - перевищує 44 відсотка, досягнувши рекордного рівня. При цьому, серед молодих людей особливо високий відсоток працюючих за тимчасовими контрактами, які надають досить обмежену соціальний захист і допомогу.

Маттео Ренці, намагаючись оздоровити економіку і залучити нові іноземні інвестиції, хоче, в першу чергу, полегшити процедуру скорочення робочих місць і обмежити соціальні виплати.

Профспілки і більшість лівих партій обурені цими планами.