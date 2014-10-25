Росія планує будувати власні "Містралі" без участі Франції

Про це в суботу, 25 жовтня, сказав заступник головнокомандувача Військово-морського флоту РФ з озброєння контр-адмірал Віктор Бурсук в ефірі радіостанції "Эхо Москвы", передає DW.

"Головне командування ВМФ не відмовляється від самої ідеї авіаносців, - зазначив він. - Їхнє будівництво сплановано на рубежі 30-х і подальших років, тому їхня кількість буде вже конкретно визначатися будівництвом і досвідом застосування головного корабля".

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Контр-адмірал також повідомив, що йде розробка образу новітнього есмінця, який ВМФ Росії отримає в 20-х роках сторіччя. Він вказав і на те, що програма кораблебудування до 2050 року передбачає будівництво аналогічних французькому "Містралю" вертольотоносців. "Ми не залежимо від Франції в питаннях будівництва кораблів подібних до "Містраля", - говорить Бурсук.

Раніше у зв'язку з санкціями, накладеними на Росію через конфлікт в Україні, французький уряд відклав постачання Москві першого універсального десантного корабля "Містраль", що було заплановано на жовтень 2014 року. Президент Франції Франсуа Олланд має намір ухвалити рішення про поставку двох універсальних десантних кораблів "Містраль" в РФ до кінця жовтня.