США і Росія обговорювали зняття санкцій після перемоги Трампа - Reuters дізналося невідомі деталі (відео)

Сполучені Штати Америки і Російська Федерація вели переговори про зняття антиросійських санкцій після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США.

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Про це повідомляє Reuters посилаючись на електронний лист керівника компанії ACU Strategic Partners Алекса Копсона своїм потенційним бізнес-партнерам.

Зокрема, у листі йдеться про те, що екс-радник Трампа з питань нацбезпеки Майкл Флінн мав підтримати проект будівництва АЕС на Близькому Сході до якого мала бути залучена російська компанія Об'єднані машинобудівні заводи, яка знаходиться під санкціями.

У листі Копсона, чия компанія спеціалізується на консультаціях у сфері атомної енергетики, йшлося також, що в обмін на скасування санкцій США планували надати українській компанії Турбоатом допомогу в отриманні контракту на $45 млн на виробництво турбін для реакторів в Саудівській Аравії та інших країнах Близького Сходу.

"Контракт на Турбоатом, який належить державі, і кредити Україні з країн Перської затоки "будуть вимагати від України підтримки скасування санкцій США і ЄС щодо Росії ", - сказано в листі.

Як повідомляв УНІАН, колишній радник президента Дональда Трампа з питань національної безпеки Майкл Флінн визнав себе винним у наданні неправдивих свідчень Федеральному бюро розслідувань (ФБР) щодо розмов з російським послом Сергієм Кисляком у грудні 2016 року під час перехідного періоду у США. Флінну може загрожувати до шести місяців в'язниці та штраф від $500 до $9,5 тис.

Флінн обіймав посаду радника Трампа менше місяця. У відставку з цієї посади він подав 14 лютого після публікацій в ЗМІ про те, що, не маючи відповідних повноважень, обговорював телефоном санкції Вашингтона проти РФ з російським послом у США Кисляком і приховав це від віце-президента Майка Пенса. В обвинуваченні йдеться, що Флінн увів в оману агентів ФБР 24 січня 2017 року, через декілька днів після інавгурації Трампа, сказавши їм, що не просив російського посла не посилювати напругу у відносинах між Вашингтоном і Москвою в результаті запровадження санкцій адміністрацією Барака Обами.