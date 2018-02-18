Посольство Польщі в Тель-Авіві розмалювали свастиками і лайливими словами (фото)

Поліція, яка прибула до місця події, порушила кримінальну справу за фактом вандалізму і приступила до збору свідчень.

Сьогодні в Тель-Авіві на вулиці Сутіна на дошці оголошень біля посольства Польщі дипломати виявили намальовані свастики і написи типу "польське лайно", "вбивці" і непристойні лайки англійською мовою.

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Як повідомляє 9 канал, невідомі намалювали аналогічні знаки і на воротах консульства.

Поліція, яка прибула на місце події, порушила кримінальну справу за фактом вандалізму і приступила до збору свідчень.

Вчора прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив у Мюнхені, що під час Голокосту "були польські виконавці, а були і єврейські".

Це висловлювання викликали різкі відповідні коментарі з боку ізраїльських політиків.