Посольство Польщі в Тель-Авіві розмалювали свастиками і лайливими словами (фото)
Сьогодні в Тель-Авіві на вулиці Сутіна на дошці оголошень біля посольства Польщі дипломати виявили намальовані свастики і написи типу "польське лайно", "вбивці" і непристойні лайки англійською мовою.
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Як повідомляє 9 канал, невідомі намалювали аналогічні знаки і на воротах консульства.
Поліція, яка прибула на місце події, порушила кримінальну справу за фактом вандалізму і приступила до збору свідчень.
Вчора прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив у Мюнхені, що під час Голокосту "були польські виконавці, а були і єврейські".
Це висловлювання викликали різкі відповідні коментарі з боку ізраїльських політиків.