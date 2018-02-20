У Радбезі РФ заявили про небезпеку Google і Yahoo для російських чиновників

За словами секретаря Радбезу, це системне питання для всієї Росії, але в Південному федеральному окрузі воно стоїть особливо гостро.

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив про серйозну загрозу, яку несе використання регіональними і місцевими чиновниками іноземних сервісів Google і Yahoo в службових цілях.

Про це повідомляє ТАСС. "Серйозну небезпеку представляє використання працівниками органів державної влади регіонів і місцевого самоврядування для вирішення службових питань інформаційно-телекомунікаційних ресурсів, розташованих за межами РФ, Google і Yahoo і інших, - заявив він на нараді з кібербезпеки. - Це системне питання для всієї Росії, але в Південному федеральному окрузі воно стоїть особливо гостро".

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За словами секретаря Радбезу, в більшості органів влади округу акти з заходами по захисту інформації "поки носять формальний характер". За його словами, для цього в ЮФО планується впровадити єдину систему організації та контролю робіт по захисту інформації.

Раніше повідомлялося, що Google тестує нову систему визначення локації для тих, хто дзвонить у службу порятунку 911.