Біля берегів Швеції зазнав катастрофи нафтовий танкер - ЗМІ

Судно, що перевозило близько 52 тонн нафти сіло на мілину біля східних берегів Стокгольмського архіпелагу, повідомляють РИА Новости з посиланням на місцевий портал The Local.

В результаті аварії стався витік нафти у води Балтійського моря. Повідомляється, що нафта витікає, щонайменше, з одного з баків.

Про те, що трапилося, стало відомо в середу вранці, на місце аварії були відправлені два природоохоронних судна, а також літаки для визначення обсягу витоку нафти.

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"Ще рано говорити про масштаб шкоди, заподіяної навколишньому середовищу", - заявив співробітник шведської берегової охорони.

Він також розповів, що команда корабля намагається перекачати нафту з пробитого бака в інший.