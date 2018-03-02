Американський конгресмен розповів, чому Путін націлив ракету на маєток Трампа

На думку конгресмена, такі заяви і погрози Путіна продиктовані його слабкістю.

Політика адміністрації Трампа стосовно Росії – більш жорстка, ніж протягом останніх 30 років. Про це заявив конгресмен-республіканець Пітер Кінг.

Читайте також"Ми повністю готові": Пентагон прокоментував заяви Путіна про нову зброю"Ми бомбимо союзника Путіна в Сирії, посилаємо більше військових до Східної Європи і надаємо летальну зброю Україні (те, що відмовлялась робити адміністрація Обами)", - написав Кінг у соцмережі, реагуючи на промову президента РФ Володимира Путіна, виголошену 1 березня.

Коментуючи промову Путіна, Кінг відзначив, що загрози з боку президента Росії є реакцією на більш жорстку позицію адміністрації Трампа стосовно Росії, передає Голос Америки.

"Президент Путін провів люту словесну атаку на Сполучені Штати в своїй вчорашній промові. Він зайшов далеко, показавши відео з симуляцією атаки ядерної ракети на "зимовий Білий дім" Трампа Мар-а-Лаґо у Флориді. Путін заявляє, що ця "нестримна" балістична ракета може пройти крізь будь-яку систему протиядерної оборони, оскільки рухається в 20 разів швидше швидкості звуку і вдаряє "як метеор, чи вогняна куля", - наголосив конгресмен.

На думку конгресмена, такі заяви Путіна продиктовані його слабкістю.

"Путін заявив, що він робить такі загрози через опозицію до ядерної політики президента Трампа. Більш ймовірна причина в тому, що Путін йде на президентські вибори і його критикують та соромлять в російських соціальних медіа через сотні російських солдатів, яких вбили американці в Сирії, без вибачень, чи розкаяння з боку адміністрації Трампа.

Виступи Путіна та прямі погрози проти президента Трампа є ознакою слабкості і сорому та спробою врятувати обличчя перед російським електоратом перед виборами", - переконаний конгресмен.