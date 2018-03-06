У Флориді схвалили носіння вчителями зброї в школах

Також передбачена можливість збільшення чисельності охорони в школах в цілях підвищення безпеки.

Сенатори штату Флорида схвалили законопроект, який вводить додаткові обмеження на продаж зброї.

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Як повідомляє ABC News, за більш жорсткі правила проголосували 20 сенаторів, проти - 18.

Законопроектом пропонується підвищити віковий ценз при покупці зброї штурмового зразка з 18 років до 21 року. Також документ дозволяє збільшити чисельність охорони в школах в цілях підвищення безпеки освітніх установ. При цьому деякі вчителі тепер мають право носити при собі зброю.

Раніше ідею посилення перевірок при продажу зброї почав активно просувати президент США Дональд Трамп. Причиною цього стала стрілянина в школі Флориди, де 14 лютого колишній учень Ніколас де Джізус Круз вбив 17 осіб і поранив ще 14.