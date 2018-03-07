Держдеп США відреагував на інформацію про образу на Польщу через Україну

За словами Науерт, спілкування між Вашингтоном і Варшавою триває.

Державний департамент США стверджує, що інформація про запровадження у Білому домі заборони на двосторонні контакти з Польщею через закон про Інститут національної пам'яті є неправдивою.

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Про це під час брифінгу заявила речниця Держдепу Гізер Ноєрт, повідомляє Onet.pl. "Інформація про припинення співпраці стосовно безпеки або діалогу на високому рівні є просто неправдивою. Польща є нашим близьким союзником в рамках НАТО, нічого не змінилося. Однак це не означає, що ми згодні з ухваленим законом, і ми це чітко дали зрозуміти", - сказала вона.

За словами Ноєрт, розмови між Вашингтоном і Варшавою продовжуються.

Раніше польське видання Onet повідомило, що США ввели обмежувальні заходи проти польської влади через Закон про Інститут національної пам’яті, через який Польща має суперечку з кількома державами, в тому числі з Ізраїлем та Україною. Згідно з документами, які опинилися у розпорядженнні Onet, президент Польщі Анджей Дуда та прем'єр-міністр Матеуш Моравєцький не зможуть відвідати Білий дім і зустрітися з Дональдом Трампом та іншими американськими високопосадовцями, поки до закону не будуть внесені зміни.

В польському уряді заперечують інформацію про те, що США ввели обмежувальні заходи проти Варшави через Закон про Інститут національної пам’яті.