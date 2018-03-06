У Польщі заперечують "санкції" США на контакти з Варшавою через закон про "бандеризм"

У польському уряді заявили, що співробітництво із США не перебуває під загрозою, дипломатичні контакти залишаються на нинішньому рівні.

В польському уряді заперечують інформацію про те, що США ввели обмежувальні заходи проти Варшави через Закон про Інститут національної пам’яті.

Про це заявила речниця польського уряду Йоанна Копчинська, коментуючи публікацію видання Onet, передає Європейська правда з посиланням на PAP.

"Двостороннє стратегічне співробітництво із США не перебуває під загрозою, дипломатичні контакти залишаються на нинішньому рівні," - сказала вона.

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За її словами, про це навіть свідчить візит Марека Магеровські, заступника міністра закордонних справ у Вашингтон, а також запланований візит голови канцелярії польського президента Кшиштофа Щерського до США.

В МЗС Польщі також заявили, що інформація про "санкції" США на двосторонні контакти не відповідає дійсності. Як повідомляє The Associated Press, Бартош Ціхоцький, заступник міністра закордонних справ Польщі, повідомив, що Вашингтон лише висловив "стурбованість та має питання" у зв'язку зі скандальним законом.

Раніше польське видання Onet повідомило, що США ввели обмежувальні заходи проти польської влади через Закон про Інститут національної пам’яті, через який Польща має суперечку з кількома державами, в тому числі з Ізраїлем та Україною.

Згідно з документами, які опинилися у розпорядженнні Onet, президент Польщі Анджей Дуда та прем'єр-міністр Матеуш Моравєцький не зможуть відвідати Білий дім і зустрітися з Дональдом Трампом та іншими американськими високопосадовцями, поки до закону не будуть внесені зміни.