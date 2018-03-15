Причиною звільнення Тіллерсона стали розбіжності з Трампом щодо КНДР - ЗМІ

Тіллерсон був прихильником ведення переговорів з лідерами КНДР щодо ядерної зброї, натомість Трамп наполягає на збереженні максимального тиску на Пхеньян.

Основною причиною звільненя вже колишнього Держсекретаря США Рекса Тіллерсона стали розбіжності з Трампом у веденні зовнішньої політики з Північною Кореєю.

Про це Reuters повідомило джерело, наближене до внутрішніх переговорів. Як зазначає видання, Тіллерсон був прихильником ведення переговорів з лідерами КНДР щодо ядерної зброї, натомість Трамп наполягає на збереженні максимального тиску на Пхеньян перш ніж відповісти на запрошення зустрітися з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

Читайте такожПовідомлення про відставку Тіллерсона призвело до падіння акцій на Уолл-СтрітЦе призвело до побоювання, що Тіллерсон може бути готовий піти на поступки Північній Кореї, повідомили джерела.

"У нього є хтось там, кому він повністю довіряє", - сказав високопоставлений американський чиновник виданню.

В останні тижні Трамп займався ввденням в дію плану щодо поступової заміни Тіллерсона на вже колишнього директора ЦРУ Майка Помпео, та призначенням на його місце Джини Хаспел, сказало джерело.

Головною метою була отримати команду, що піде у наступ на Північну Корею.

Нагадаємо, 13 березна Трамп повідомив про відставку Рекса Тіллерсона.