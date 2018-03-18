У Москві активістку, яка відсиділа у колонії "за екстремізм", затримали за синьо-жовту стрічку на одязі

Активістка вийшла з одиночним пікетом, протестуючи проти виборів.

У Москві на Манежній площі поліція затримала кубанську активістку Дарину Полюдову за стрічку в кольорах українського прапора на одязі.

Про це повідомляє ОВД-Інфо з посиланням на активістку.

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Полюдова стояла з одиночним пікетом, протестуючи проти виборів. За її словами, причиною затримання стала стрічка в кольорах українського прапора у неї на одязі. Активістку доставили у відділ поліції, де склали адміністративний протокол за проведення передвиборної агітації поза агітаційним періодом і в місцях, де її проведення заборонено законодавством про вибори і референдуми. Потім її відпустили під зобов'язання про явку.

У грудні 2015 року Дарина Полюдова була засуджена до двох років позбавлення волі в колонії-поселенні за публікації в соцмережі «ВКонтакте», які суд визнав закликами до екстремізму і сепаратизму. У жовтні 2017 року вона вийшла на свободу.

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