У Держдепі порівняли спроби РФ заперечувати причетність до отруєння Скрипаля із невизнанням окупації Криму

У США вважають пояснення РФ у справі Скрипаля "безглуздими обвинуваченнями" та "неправдоподібними запереченнями".

У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки порівняли спроби Російської Федерації заперечувати причетність до отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля із невизнанням окупації українського Криму.

Про це речник Держдепартаменту США Гізер Ноєрт написала у мікроблозі Twitter.

«Сполучені Штати та Сполучене Королівство були праві, що не відправили наших послів на брифінг до МЗС Росії для заслуховування безглуздих обвинувачень та неправдоподібних заперечень. Росія була відповідальною за напад нервово-паралітичною речовиною. Спроби заперечення відповідальності наслідують знайомий сценарій: Крим, MH17, Донбас, Литвиненко, допінг і т.д.", - заявила речник Держдепартаменту.

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Як повідомляв УНІАН, колишнього російського шпигуна Скрипаля та його доньку Юлію 4 березня виявили без свідомості на лавці в парку Солсбері на півдні Великобританії.

Ситуація навколо цієї події призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву у причетності до отруєння Скрипаля, його дочки і одного поліцейського. Підставою для звинувачень стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди речовини «Новачок» російського виробництва.

Уряд Великобританії оголосив про видворення 23 російських дипломатів і припинення контактів з РФ на високому рівні. Росія відповіла на це дзеркальними діями, видворивши з країни 23 британських дипломатів.

Скрипаль і його дочка досі перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані.

Скрипаль - колишній полковник ГРУ РФ. Суд у Москві в 2006 році визнав його винним в шпигунстві на користь британської служби розвідки MІ-6. У 2010 році Скрипаля вислали на Захід у рамках обміну обвинуваченими у шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер його 44-річний син.