Висилка російських дипломатів: Лавров заявив, що Москва відповість на "хамство країн Заходу"

Глава МЗС РФ вважає, що висилка російських дипломатів є результатом шантажу з боку США.

Росія не буде терпіти "хамство країн Заходу" і відповість на висилку дипломатів.

Про це заявив у вівторок міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає ТАСС.

"Відповімо, не сумнівайтеся. Бо таке хамство терпіти, звичайно, нікому не хочеться. Не будемо цього робити", - заявив він.

"Напрошується висновок, який полягає в тому, що праві ми були, коли кілька разів підкреслювали, як мало залишається самостійних країн у сучасному світі, в сучасній Європі. Коли одного, двох дипломатів, причому шепочучи на вухо вибачення, просять виїхати з тієї чи іншої країни, ми знаємо достеменно, що це результат колосального тиску, колосального шантажу, який є головним інструментом Вашингтона на міжнародній арені. Будь ця ситуація, будь то палестинська проблема, коли безпосередньо заявляється - "ми не будемо давати грошей палестинцям, поки не погодитеся на ту ідею, яку ми поки ще не сформулювали", тобто "купуйте втемну". Також як "купуйте втемну" заяви Терези Мей в ситуації, коли ці заяви (зі звинуваченнями на адресу РФ у справі про отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, - ред.) просто ображають систему англосаксонського, британського правосуддя", - заявив Лавров.

Як повідомляв УНІАН, Скрипаля і його дочку 4 березня знайшли без свідомості на лавці в парку міста Солсбері на півдні Великобританії.

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Ситуація навколо їх отруєння призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його дочки і поліцейського. Підставою для звинувачень стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди речовини «Новачок» російського виробництва.

Уряд Великобританії оголосив про видворення 23 російських дипломатів і припинення контактів з Росією на високому рівні. РФ у відповідь вислала 23 британських дипломатів. У США ухвалили рішення вислати 60 російських дипломатів і закрити Генеральне консульство РФ в Сіетлі.

Президент Петро Порошенко заявив про видворення з України 13 російських дипломатів. Сьогодні, 27 березня, у Польщі повідомили, що в цілому вже 24 країни висилають 139 співробітників російської розвідки, які видавали себе за дипломатів.