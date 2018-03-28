Пожежа в Кемерові: слідчий комітет РФ звинуватив українського пранкера у поширенні чуток про 300 загиблих

У Росії заявили, що чутки про 300 загиблих в Кемерово поширив український пранкер Вольнов.

У слідчому комітеті Росії заявляють, що український пранкер Євген Вольнов поширив інформацію про 300 загиблих під час пожежі в Кемерово.

Про це повідомляється на сайті СК. За версією відомства, Вольнов публікував відео в Youtube з повідомленнями про 300 загиблих в Кемерові "з метою дестабілізації ситуації в регіоні".

Читайте також"Путіна - у відставку!": у Москві зібралися на стихійну акцію в пам'ять про загиблих у Кемерові (відео)

"Мова йде про телефонні дзвінки в медичні установи та державних органів особи, відомого в мережі Інтернет як пранкер Євген Вольнов. Він поширював неправдиву інформацію, вводив в оману родичів загиблих та постраждалих", - йдеться в повідомленні відомства.

Зазначається, що дії Вольнова врахують в рамках розслідування кримінальної справи про загибель в ТЦ "Зимова вишня".

Сам Вольнов розповів РБК, що "є єдиним, хто говорить правду" про пожежу в Кемерово і "не боїться цього". "Жодна офіційна російська структура не заслуговує довіри", - вважає він. За його твердженнями, він взяв цифру 300 на основі аналізу кількості місць в кінозалах.

Запис телефонної розмови Вольнова, який представився співробітником МНС, була опублікована на сайті Youtube 25 березня. У ньому він представився співробітником МНС і питав у працівників кемеровського моргу, чи є у них місця для "300 загиблих".

Як повідомляв УНІАН, вдень 25 березня в Кемерові загорівся торговельно-розважальний центр «Зимова вишня». За останніми даними, загинули 64 людини, серед загиблих багато дітей. За словами очевидців, пожежна тривога в будівлі не спрацювала і людей про НП не сповістили. За версією СК РФ, співробітник охорони згорілого торгово-розважального центру при отриманні сигналу про пожежу відключив систему оповіщення, пожежні входи в будівлі були заблоковані.