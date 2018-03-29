Дочка Скрипаля пішла на поправку після отруєння

Директор лікарні повідомила, що Юлія Скрипаль "добре відреагувала на лікування".

У Великобританії повідомили про поліпшення стану Юлії Скрипаль, яка разом зі своїм батьком, колишнім офіцером ГРУ Сергієм Скрипалем, була отруєна нервово-паралітичною речовиною в Солсбері.

Про це повідомляє Sky News. Стан Юлії Скрипаль більше не оцінюється як критичний, вона швидко поправляється.

Сергій Скрипаль як і раніше знаходиться в стабільному, але критичному стані.

Salisbury NHS Foundation Trust заявила у своїй заяві, що тільки два пацієнта залишились в лікарні після інциденту на початку цього місяця. Минулого тижня поліцейський Нік Бейлі був виписаний з лікарні.

Директор лікарні повідомила, що Юлія Скрипаль "добре відреагувала на лікування".

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СК Росії звернувся з запитом про правову допомогу у кримінальній справі про замах на вбивство росіянки Юлії Скрипаль до британської сторони. Про це заявила офіційний представник відомства Світлана Петренко, передає Gazeta.ru.

Як повідомляв УНІАН, колишній розвідник Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні 4 березня в Солсбері, і Лондон вважає відповідальною за атаку Москву. У зв'язку з цим вже близько 30 країн підтримали британську сторону і вислали російських дипломатів.