Тисячі німців у багатьох містах Німеччини через події в Сирії вийшли на антивоєнні мітинги

Однією з головних тем акцій був протест проти військових дій Туреччини в сирійському регіоні Афрін.

Тисячі німців у багатьох містах Німеччини вийшли на мітинги проти воєн у світі.

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Тисячі учасників традиційних "великодніх маршів" виступали за припинення всіх воєн у світі, роззброєння, відмову від експорту німецької зброї, зокрема до Туреччини, і заборону участі бундесверу в конфліктах за кордоном, повідомляє Deutsche Welle.

Учасники маршу в Берліні заявили, що гроші платників податків повинні йти на соціальні цілі, охорону здоров'я, пенсії, робочі місця й освіту, а не зброю. Мітингувальники у Бремені виступили проти початку нової холодної війни і нарощування атомного озброєння Росією і США. Однією з головних тем нинішніх великодніх акцій був протест проти військових дій Туреччини в сирійському регіоні Афрін.

"Великодні марші" зародилися у 60-х роках у Великій Британії у відповідь на випробування ядерної зброї. Їх розквіт припадав на 80-ті роки, коли тільки у Німеччині на акції борців за мир виходили до 300 тисяч осіб.