У США засудили першу людину у справі про зв'язки представників штабу Трампа з РФ

Алекс ван дер Зваан мав контакти з колишнім керівником виборчого штабу Трампа, який раніше працював з Януковичем.

У Сполучених Штатах Америки ув'язнили на 30 днів першу людину у справі про зв'язки представників виборчого штабу Дональда Трампа з Росією, яка є частиною розслідування можливого втручання РФ в президентські вибори в США у 2016 році.

Про це повідомляє видання The New York Times. «Колишній юрист впливової міжнародної юридичної фірми був ув'язнений до 30 днів позбавлення волі за неправду, повідомлену слідчим у розслідуванні спеціального прокурора щодо його контактів з радником Трампа під час виборчої кампанії та українським бізнесменом зі зв'язками з Росією», - зазначає видання.

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«Колишній юрист Алекс ван дер Зваан, який є зятем російського мільярдера, став першою особою, ув'язненою в рамках розслідування російського втручання у президентські вибори у 2016 році. Він також був оштрафований на 20 тисяч доларів», - йдеться у статті.

Ван дер Зваан міг отримати п'ять років позбавлення волі за введення в оману федеральних слідчих, які вивчали зв'язки між колишнім керівником виборчого штабу Трампа Полом Манафортом, його заступником Ріком Ґейтсом та українським бізнесменом, чиє ім'я не було названо у судових матеріалах. Як зазначається, згідно з даними обізнаних зі справою людей, мова йде про Костянтина Кілімніка, який впродовж багатьох років був «правою рукою» Манафорта в Україні.

33-літній ван дер Зваан є громадянином Нідерландів. Він особисто був знайомий з Манафортом, Ґейтсом і Кілімніком. Від юридичної фірми Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom у 2012 році ван дер Зваан співпрацював з ними з метою захисту проросійського колишнього президента України Віктора Януковича від міжнародної критики та у зв’язку з позбавленням Януковичем волі одного зі своїх політичних конкурентів.

Видання зазначає, що ван дер Зваан був допитаний слідчими спеціального прокурора Роберта Мюллера через декілька днів після того, як Манафорт та Ґейтс були обвинувачені у відмиванні коштів під час роботи в Україні та в інших злочинах.

Слідчі запитували ван дер Зваана про його контакти одночасно з Ґейтсом та Кілімніком, яких вони підозрюють у тривалих зв'язках з російською розвідкою. Зазначається, що Ґейтс виходив з ван дер Звааном на зв'язок в останні місяці виборчої кампанії в США у 2016 році.

Спочатку ван дер Зваан стверджував, що він не мав ґрунтовних розмов з Ґейтсом або Кілімніком у 2016 році. Проте пізніше визнав, що провів декілька телефонних розмов з ними щодо потенційних кримінальних обвинувачень, пов'язаних з виплатами від українського уряду.

Відповідно до судових документів, у 2012 році юридична фірма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom отримала більше 5 мільйонів доларів від українського уряду. Як було повідомлено українською стороною, виплати становили близько 12 мільйонів доларів, які були переведені через банківський рахунок на Кіпрі.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого у США висунули обвинувачення 13 росіянам за втручання у вибори в 2016 році. Також до обвинувачень потрапили компанії «Агентство інтернет-досліджень», «Конкорд-менеджмент» та «Конкорд-кейтеринг».

21 лютого у Білому домі заявили, що президент Дональд Трамп визнає, що Росія втручалася у виборчу кампанію в США у 2016 році. Проте президент США переконаний, що втручання РФ не мало впливу на сам результат виборів.

Довідка УНІАН. Справа Манафорта є частиною розслідування спеціального прокурора Департаменту юстиції США Мюллера про ймовірне втручання Росії в президентські вибори 2016 року, щоб схилити їх результат на користь Трампа.

У обвинуваченні Федеральної колегії присяжних, спрямованому до окружного суду у Вашингтоні, зазначається, що Манафорт і його бізнес-партнер Гейтс за співпрацю з оточенням Януковича отримали десятки мільйонів доларів. Зокрема, між 2006 і 2015 роками вони виступали як незареєстровані агенти уряду України, політичних сил Партії регіонів і «Опозиційного блоку».

Манафорт і Гейтс перерахували мільйони доларів отриманих виплат іноземним компаніям і на банківські рахунки, відкриті ними та їхніми спільниками у низці країн, і зокрема, на Кіпрі, Сент-Вінсент і Гренадини і на Сейшелах. Вони приховали існування іноземних компаній і банківських рахунків, постійно неправильно повідомляючи у своїх податкових документах, що вони не мають іноземних банківських рахунків.