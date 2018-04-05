У Кремлі поскаржилися на «ворожість» Facebook через блокування спільнот росЗМІ

Раніше Facebook та Instagram заблокували акаунти низки російських ЗМІ та кремлівської "фабрики тролів".

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков висловив жаль з приводу рішення Facebook заблокувати спільноти ряду російських ЗМІ.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це Пєсков сказав журналістам.

Так, відповідаючи на питання, чи є блокування Facebook спільнот ряду російських ЗМІ проявом до них ворожості, Пєсков відповів: «Є».

«Ми, безперечно, стежимо. І шкодуємо», - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, 4 квітня соціальна мережа Facebook заблокувала понад 270 сторінок російського «Агентства досліджень інтернету» (IRA), які, за її даними, використовувались для політичного впливу на користувачів з Росії і російськомовних жителів країн-сусідів РФ, серед яких і Україна.

4 квітня МЗС РФ назвало блокування в Facebook акаунтів російської «фабрики тролів» боротьбою з «альтернативною інформацією».

«Звернули увагу на блокування аккаунтів ряду російських ЗМІ, включаючи Федеральне агентство новин у соцмережі Facebook і Instagram, а також на заяву гендиректора Марка Цукерберга про активізацію зусиль Facebook по боротьбі з так званою російською «фабрикою тролів», - сказала офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

За її словами, це блокування відбулося в рамках антиросійської кампанії, в руслі зачищення інформаційного простору «від альтернативної інформації» під приводом втручання Росії у вибори в США.