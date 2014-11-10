Губернатора Петербурга просять поховати урну з прахом Девотченка в Комарово

Лист підписали 10 депутатів, серед яких Марина Шишкіна, Борис Вишневський, Павло Солтан, Олександр Кобринський, Ірина Комолова, Максим Резник, В'ячеслав Нотяг, Сергій Трохманенко, Ольга Галкіна і Віктор Ложечко, передає Росбалт.

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"Як нам відомо від рідних і близьких Олексія Девотченка, він не раз висловлював бажання бути похованим на кладовищі в селищі Комарово. Там же похований і його вчитель - режисер і педагог, заслужений діяч мистецтв РРФСР, професор А. В. Кацман, - наголошується в листі на ім'я Георгія Полтавченка. - Переконливо просимо вас дати згоду на поховання урни з прахом А. В. Девотченка на кладовищі в Комарово".

Як повідомляв УНІАН, увечері 5 листопада Олексій Девотченко був знайдений мертвим у квартирі по Алтуф'євському шосе, 100 у Москві. Спочатку у слідства були підстави вважати, що смерть актора має кримінальний характер, але пізніше ця вресия була відкинута. 8листопада в Москві відбулася церемонія прощання і кремація тіла Олексія Девотченка.

Зазначимо, що актор займав активну громадянську позицію, зокрема, в 2010 році підписав звернення "Путін повинен піти", в 2011 році заявив, що відмовляється від звання Заслуженого артиста Росії ("отриманого з рук Валентини Іванівни Матвієнко") і двох Державних премій ("отриманих з рук Володимира Путіна"). У березні підписав лист кінодіячів на підтримку України "Ми з Вами!".