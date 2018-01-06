У Мексиці знайшли таксі з п'ятьма відрізаними головами на багажнику

У мексиканському штаті Веракрус поліція виявила кинуте на узбіччі таксі, на багажнику якого лежали п'ять відрізаних голів.

Про це пише Медуза з посиланням на місцеве видання proceso.

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У салоні автомобіля та в багажнику поліцейські знайшли п'ять обезголовлених тіл в чорних поліетиленових мішках.

Ким саме були убиті, не повідомляється. На капоті машини був нанесений знак одного з місцевих наркокартелів.

Відзначається, що в штаті Веракрус поширена діяльність кримінальних угруповань. За рік у регіоні відбувається більше двох тисяч вбивств, які здебільшого пов'язані з організованою злочинністю.