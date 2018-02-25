Президент Мексики відмовився їхати до США після телефонної розмови з Трампом - ЗМІ

Дипломатичні відносини країн переживають не кращі часи після підписання Трампом указу про будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто скасував візит до США після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом.

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Про це повідомляє Новое время з посиланням на The Washington Post.

Пенья Ньєто мав здійснити офіційний візит до Вашингтона цього місяця або в березні, але обидві країни погодилися скасувати план після того, як Трамп не погодився публічно підтвердити позицію Мексики, що вона не буде фінансувати будівництво стіни між країнами.

Під час 50-хвилинної розмови очільники держав мали суперечку щодо цього і так і не знайшли спільної мови.

Нагадаємо, у січні минулого року Трамп підписав указ про будівництво стіни на кордоні з Мексикою та посилення міграційної політики.

При цьому президент США наполягав, що вартість стіни сплатить Мексика. Президент країни-сусідки Пенья Ньєто, своєю чергою, заявив, що Мексика відмовляється фінансувати це будівництво.