Президент Мексики відмовився їхати до США після телефонної розмови з Трампом - ЗМІ
Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто скасував візит до США після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом.
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Про це повідомляє Новое время з посиланням на The Washington Post.
Пенья Ньєто мав здійснити офіційний візит до Вашингтона цього місяця або в березні, але обидві країни погодилися скасувати план після того, як Трамп не погодився публічно підтвердити позицію Мексики, що вона не буде фінансувати будівництво стіни між країнами.
Під час 50-хвилинної розмови очільники держав мали суперечку щодо цього і так і не знайшли спільної мови.
Нагадаємо, у січні минулого року Трамп підписав указ про будівництво стіни на кордоні з Мексикою та посилення міграційної політики.
При цьому президент США наполягав, що вартість стіни сплатить Мексика. Президент країни-сусідки Пенья Ньєто, своєю чергою, заявив, що Мексика відмовляється фінансувати це будівництво.