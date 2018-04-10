"Колективне знизування плечима": комісар ООН заявив про марність роботи Радбезу після хіматак в Сирії

Після десятиліть, коли ми думали, що успішно оголосили поза законом використання хімічної і біологічної зброї, світ сидить спокійно, поки її застосування в Сирії стає нормою, зазначив він.

Нездатність дати жорстку відповідь на застосування хімічної зброї лише заохочує її використання.

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Про це йдеться в заяві верховного комісара ООН з прав людини Зейда Раада аль-Хуссейна, опублікованій на його сайті.

"Після десятиліть, коли ми думали, що успішно оголосили поза законом використання хімічної та біологічної зброї, світ сидить спокійно, поки її застосування в Сирії стає нормою", - заявив Зейд аль-Хуссейн.

"Це колективне знизування плечима з приводу ще одного можливого використання одного з найжахливіших знарядь, коли-небудь створених людиною, неймовірно небезпечне... Ряд дуже сильних держав безпосередньо залучені в конфлікт в Сирії, і все ж вони абсолютно не змогли зупинити цю загрозливу регресію що веде до використання хімічної зброї усіма підряд", - попередив він.

Комісар зауважив, що словестного засудження явно недостатньо і крайня нездатність належним чином розслідувати всі твердження про атаки з боку всіх сторін, досі заохочує використання такої підлої зброї і підриває легітимність міжнародного правопорядку.