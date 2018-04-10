Спецпрокурор Мюллер почав розслідувати пожертвування Пінчуком $150 тисяч у фонд Трампа

Платіж від Пінчука цікавий тим, що він був здійснений іноземцем під час виборчої кампанії.

Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер, який займається розслідуванням втручання Росії у президентські вибори США, зацікавився значним пожертвуванням українського підприємця і мільярдера Віктора Пінчука фонд Дональда Трампа.

Про це пише The New York Times.

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"У цьому році судові слідчі направили запити в компанію Trump Organization з широкого кола питань, що стосуються ведення бізнесу з зарубіжними країнами. У відповідь, компанія передала документи, де йшлося про пожертвування на суму $150 тисяч від українського мільярдера Віктора Пінчука у вересні 2015 року на адресу фонду Дональда Трампа в обмін на 20-хвилинну появу Трампа по відео на конференції в Києві в тому ж місяці", - повідомляє видання.

Як повідомляється, пожертвування були внесені на прохання особистого юриста Трампа Майкла Коена, у якого раніше ФБР провело обшуки. При цьому внесок Пінчука став найбільшим, який отримав фонд у 2015 році від кого-небудь, крім самого Трампа.

Платіж від Пінчука цікавий тим, що він був здійснений іноземцем під час виборчої кампанії, повідомив виданню колишній начальник одного з підрозділів податкових, яке здійснює нагляд за звільненням організацій від оподаткування.

Як повідомляв УНІАН, співробітники Федерального бюро розслідувань (ФБР) США в понеділок прийшли з обшуком в офіс особистого адвоката президента Дональда Трампа Майкла Коена.