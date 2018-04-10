"Справжня ганьба": Трамп розгнівався на спецпрокурора через пошуки його зв'язків з Росією та порноакторкою

Через реакцію Трампа з'явилися спекуляції, що глава Білого дому може спробувати звільнити Мюллера.

Президент США Дональд Трамп незадоволений обшуком ФБР у його особистого адвоката Майкла Коена, який санкціонував спеціальний прокурор Роберт Мюллер, що розслідує зв'язку адміністрації президента РФ.

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Про це повідомило видання The Hill. Вилучені під час обшуку матеріали стосуються в тому числі платежів Коена колишній порноакторці Стефані Кліффорд, відомої під псевдонімом Стормі Деніелс, яка стверджує, що у неї був зв'язок з президентом США.

Трамп підкреслив, що "це справжня ганьба... напад на країну в прямому сенсі".

Як пише видання, через реакцію Трампа з'явилися спекуляції, що глава Білого дому може спробувати звільнити Мюллера, незважаючи на попередження конгресменів від Республіканської та Демократичної партії про виникнення конституційної кризи у такому випадку.

Президент США назвав Мюллера і його команду "найбільш упередженої групою людей", вказавши, що вони відмовилися розслідувати справу про листування колишнього держсекретаря США Хілларі Клінтон.