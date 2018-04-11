На позачергових виборах президента Азербайджану переміг Ільхам Алієв

Цього року вперше в історії загальнонаціональних виборів в Азербайджані проведено електронний екзит-пол.

В Азербайджані в середу, 11 квітня, о 19:00 за місцевим часом завершилося голосування на позачергових виборах президента країни.

За даними ЦВК, у голосуванні взяли участь 3 млн 959,553 тис. осіб, або 74,5% виборців, повідомляє портал Haqqin.az.

Голова ЦВК Мазахір Панахов ввечері цього дня повідомив, що чинний президент Азербайджану Ільхам Алієв набирає 86,09% голосів виборців.

Відзначається, що цього року вперше в історії загальнонаціональних виборів в Азербайджані проведено електронний екзит-пол. За результатами опитування, проведеного французькою компанією Opinionway, на виборах лідирує Ільхам Алієв з 86,53% голосів.

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Згідно з опитуванням компанії, друге місце зайняв Гудрат Гасангулієв від партії "Народний фронт цілісного Азербайджану" з 3,1% голосів, за ним йде самовисуванець Захід Орудж з 2,92%.

Компанія проводила опитування на 118 виборчих дільницях по всьому Азербайджану, крім Нахічеванської Автономної Республіки.

Як передає Радіо Свобода, основні опозиційні партії Азербаджану не беруть участі у виборах. Вони закликали до бойкоту голосування через можливі фальсифікації.

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch розкритикувала голосування, заявивши, що воно не дає «справжнього вибору».

Опозиція Азербайджану, а також західні уряди і міжнародні правозахисні групи критикують уряд Алієва за переслідування незалежних ЗМІ, журналістів й опозиційних політиків та активістів.

Алієв до цього тричі перемагав на президентських виборах (у 2003, 2008 і 2013 роках).

У 2016 році в Азербайджані відбувся референдум про внесення змін до конституції країни, і термін перебування президента при владі був збільшений із п'яти до семи років.