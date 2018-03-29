Ракети не вибухають, боєприпаси не долітають: Азербайджан забракував російську зброю

Основні претензії до зброї РФ полягали у невідповідності поставленої техніки визначеним у контрактах перелікам технічної комплектації, відсутності технічної документації, виходу з ладу деяких зразків озброєння через явний заводський брак.

Білоруський опозиційний ресурс "Беларуская Праўда", що базується в Польщі, опублікував матеріал "Поставки російської зброї в Азербайджан викликають невдоволення в Баку та обурення у Вірменії".

На цю статтю звернув увагу військовий блог bmpd. Зазначається, що, незважаючи на що російські поставки зброї в Азербайджан, за інформацією джерел видання в білоруських військово-промислових колах, Баку дуже незадоволений станом та якістю військово-технічного співробітництва з Москвою і намагається знайти альтернативу цій співпраці.

Так, у кінці минулого року, під час закритого засідання російсько-азербайджанської комісії з питань військово-технічного співробітництва Баку підняв питання й приділив особливу увагу виконанню Росією своїх зобов'язань щодо постачання військової техніки в Азербайджан у рамках виконаних і чинних контрактів.

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Під час проведення комісії Баку висловив безліч претензій до розвитку і стану російсько-азербайджанського військово-технічного співробітництва.

По-перше, було висловлено невдоволення до виконання умов контрактів на поставку Т-90С, БМП-3, БТР-82, САУ "Мста-С", РСЗВ "Смерч", ЗРК "Тор-М2" та інших російських озброєнь. При цьому, основні претензії полягали у невідповідності поставленої техніки визначеним у контрактах перелікам технічної комплектації, відсутності технічної документації, виходу з ладу деяких зразків озброєння через явний заводський брак, а також у відсутності комплектуючих для проведення поточного ремонту.

По-друге, азербайджанська сторона зазначила, що ракети для РСЗВ "Смерч" не вибухають при стрільбі, боєприпаси до кулеметів БТР-82А взагалі не долітають до цілі, а на вертольотах Мі-35 постійно фіксуються поломки термопар, які не дають можливості запустити двигун. А також відбуваються збої у роботі бортової апаратури, не працюють належним чином системи автоматичного вогню і стрільби ракетами "Атака-М" і "Штурм-В".

Раніше прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков не став відповідати на питання про припинення поставок російської зброї у Вірменію та Азербайджан у разі продовження військового конфлікту між цими країнами в Нагорному Карабасі.