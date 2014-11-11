У Варшаві День незалежності Польщі завершився сутичками хуліганів з поліцією

Як передає кореспондент УНІАН, за даними польських ЗМІ, молодики у масках кидали каміння і фаєри у правоохоронців на шляху проходження "Маршу незалежності", який організовують патріотично-націоналістичні організації.

Найбільша сутичка сталася поблизу стадіону, збудованого до Євро-2012.

Польські медіа повідомляють, що є декілька постраждалих, серед яких учасники маршу, журналісти і правоохоронці.

Прес-секретар польської поліції Маріуш Соколовський заявив в ефірі TVP info, що правоохоронці вже почали затримувати хуліганів.

Читайте такожПольща святкує День незалежностіРаніше поліція повідомляла, що ще до початку маршу затримала сотню молодиків із забороненими фаєрами.

За даними ЗМІ, в цьогорічному "Марші незалежності", який практично щороку супроводжується сутичками між прихильниками правих та лівих політичних сил і поліції, взяли участь близько 25 тис. осіб.

Торік хулігани в день святкування Незалежності Польщі напали на Посольство Росії та спалили будку охоронця біля однієї із вхідних брам. Цього року "Марш незалежності" мав інший маршрут і не проходив повз російське дипредставництво.

Як повідомляв УНІАН, Польща сьогодні відзначає 96-ту річницю незалежності.