Адвокат Трампа є фігурантом кримінальної справи - мін'юст США

В офіційній заяві не повідомляється, за яким саме обвинуваченням порушено кримінальну справу.

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен "є фігурантом кримінального розслідування".

Про це повідомило Міністерство юстиції США, передає Голос Америки.

Напередодні Коен звернувся до суду, вимагаючи заборонити використовувати в рамках розслідування про російське втручання у виборчу кампанію 2016 року матеріали та електронні файли, знайдені в його будинку і офісі під час обшуку в минулий понеділок.

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У відповіді прокурора Нью-Йорка повідомляється, що обшуки і виїмки документів були зроблені за санкції федерального судді, виданої у зв'язку з проведенням розслідування, "фігурантом якого є Коен".

В офіційній заяві не повідомляється, за яким саме обвинуваченням порушено кримінальну справу.

Тим не менш, у відповіді прокуратури Нью-Йорка вперше наведено деталі обшуків, проведених слідчими команди спецпрокурора Мюллера, який курирує розслідування про російському втручання.

Як випливає з документа, в понеділок, 9 квітня, обшуки пройшли в будинку Коена, одному з готельних номерів, а також офісі адвоката. Були також оглянуті банківські комірки і отримано "доступ до електронних носіїв інформації".

За даними американських ЗМІ, слідчих цікавили документи, що свідчать про спроби приховати негативну інформацію про кандидата Трампа напередодні виборів.