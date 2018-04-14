Глава Пентагону: подальші дії союзників залежать від поведінки Асада

За словами Меттіса, сьогоднішній ракетний удар є разовим.

Подальші військові операції союзників у Сирії залежать від дій президента Сирії Башара Асада.

Про це заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Якщо він вирішить використати хімічну зброю у майбутньому то, звичайно, сили, які підписали заборону хімічної зброї, матимуть всі підстави виступити проти Асада, якщо він вирішить порушити це, але зараз це разовий удар", - сказав Меттіс.

Він заявив, що США, Британія та Франція вжили "рішучих дій" проти сирійської інфраструктури хімічної зброї.

"Очевидно, режим Асада отримав повідомлення", - сказав він, додавши, що союзники "зробили все можливе, щоб уникнути жертв серед цивільних".

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати "точкові удари" по Сирії у відповідь на хімічну атаку в сирійській Думі. Свою участь у атаці також підтвердили Франція та Великобританія.

Трамп також звернувся до Ірану і Росії, назвавши їх "найбільш відповідальними за підтримку, постачання і фінансування" режиму президента Сирії Башара Асада.

Трамп підкреслив, що удари є прямим результатом нездатності Росії утримати Асада від застосування хімічної зброї.