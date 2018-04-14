В ООН проходить скликане Росією екстрене засідання Радбезу по Сирії
19:43, 14 квітня 2018Світ
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Проект резолюції РФ серед іншого вимагає від США і союзників "негайно припинити агресію".
Ілюстрація / REUTERS
У штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку проходить запитане Росією екстрене засідання Ради Безпеки (РБ) ООН щодо ситуації в Сирії.
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Внесений Росією в РБ ООН проект резолюції засуджує атаку країн Заходу на Сирію і вимагає утриматися від подальшого застосування сили. Документ «засуджує агресію проти Сирії з боку США і їхніх союзників в порушенні міжнародного права і Статуту ООН». Проект резолюції також вимагає «від США і союзників негайно припинити агресію», а також «утриматися від подальшого застосування сили в порушення Статуту ООН і міжнародного права».
Нагадаємо, в ніч на 14 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про рішення завдати удару по Сирії. В атаці брали участь Великобританія і Франція.
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