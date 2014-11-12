У ході заворушень у Варшаві поранено 50 осіб

Повідомляється, що половина з поранених - поліцейські. Також поліція повідомила про арешт 300 осіб, передає ВВС.

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Зіткнення почалися, коли група учасників акції, здебільшого члени ультраправих угруповань, відкололася від основного ходу і почала закидати поліцейських камінням і петардами.

Четвертий рік поспіль проведення подібних маршів супроводжується насильством. У минулому році група учасників акції спробувала напасти на російське посольство у Варшаві.

11 листопада Польща відзначала відновлення державного суверенітету: в результаті Першої світової війни в 1918 році території, які більше 120 років були поділені між Російською імперією, Прусією та Австро-Угорщиною, об'єдналися в так звану Другу Польську республіку. Члени ультраправих угруповань вже не перший рік влаштовують безлади в День незалежності.