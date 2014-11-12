Російські військові кораблі підійшли до берегів Австралії

Російські військові кораблі підійшли до північного берега Австралії. Про це повідомляє в середу, 12 листопада, Дождь з посиланням на The Australian.

В офіційному документі, опублікованому Міністерством оборони Австралії, сказано, що за російськими військовими судами ведеться спостереження.

«Служба оборони спостерігає за російськими військовими кораблями, які в даний момент наближаються через міжнародні води в бік півночі країни», - йдеться в документі.

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Австралійське міністерство оборони заявило, що перебування російських кораблів біля берегів Австралії було націлене на показ «аури мощі» президента Росії Володимира Путіна напередодні саміту G20, який пройде в місті Брісбені.

Головний маршал авіації Австралії Марк Бінскін заявив, що Австралія продовжить спостереження за військовими кораблями.

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«Це всього лише частина її (Росії - Дождь) операції. Вони (кораблі - Дождь) знаходяться в міжнародних водах. Їм це дозволено. Але ми все одно продовжимо спостереження за військовими кораблями», - сказав він.

Видання зазначає, що це не перший випадок, коли при проведенні міжнародних зустрічей біля берегів Австралії з'являються російські військові кораблі.