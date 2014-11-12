Le Figaro: Сі Цзіньпін і Путін пильно спостерігали за Обамою на саміті АТЕС

У статті, яка називається «Сі Цзіньпін і Путін пильно спостерігали за Обамою на саміті АТЕС», опублікованій в газеті Le Figaro, Патрік Сен-Поль пише, що президенту Китаю не вдалося розтопити лід між російськими і американськими колегами на саміті АТЕС.

Чуйно вловлюючи найменші знаки, китайські керівники обов'язково побачать в них символи, що пророкують великий переворот у світовому балансі сил. Майже через два роки після того, як Сі Цзіньпін став президентом Китаю, він зосередив у своїх руках всю владу, і попереду у нього ще 8 років. У вівторок і середу він зустрічається з уже менш впливовим Бараком Обамою, який піде у відставку через 2 роки. Пріоритетним завданням для Сі Цзіньпіна є формування «нового типу відносин між великими державами» зі Сполученими Штатами, а також з Росією, яку Китай включив у цей клуб, коли вони всі будуть грати на рівних.

Саміт країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону в Пекіні дав Китаю можливість відчути ту роль, яку він має намір грати в цьому складному «дипломатичному трикутнику». На зустрічах глав держав Сі Цзіньпін садив президента Росії Володимира Путіна ліворуч від себе, а Барака Обаму праворуч. Але йому так і не вдалося розтопити лід між Обамою і Путіним, які, здавалося, сиділи з застиглим виразом обличчя. Президент США кілька разів зустрівся з російським колегою, у цілому їм вдалося поговорити близько 20 хвилин.

Вони обговорили проблеми України, Ірану та Сирії, повідомили в Білому домі, у той час як військові навчання викликають побоювання з приводу повернення до повномасштабної війни в Донецьку, оплоті проросійських сепаратистів у східній Україні. Обама сказав, що він буде використовувати будь-яку можливість, щоб закликати Путіна врегулювати український кризу мирним шляхом. Однак зараз два лідери не ладнають один з одним, а відносини між Америкою і Росією не були такими напруженими з часів холодної війни.

Взаємні підозри

Увечері, після першої двосторонньої зустрічі, Сі Цзіньпін повечеряв з Бараком Обамою, обговоривши китайсько-американські відносини. В інтерв'ю інформагентству «Сіньхуа» президент США сказав, що він бажає Китаю великих успіхів, додавши, що Пекін має забезпечувати міжнародний порядок, а не підривати його. Він «повністю» заперечує припущення про те, що США прагнуть стримувати вплив Китаю з допомогою розширення своєї присутності в Азії... але навряд чи запевнення Обами допоможуть розвіяти підозри Пекіна.

Тим не менш, заклики Барака Обами до розширення співробітництва між Китаєм і США в боротьбі з міжнародним тероризмом і врегулюванні криз, швидше за все, не будуть почуті. Пекін не приховує свого небажання приєднуватися до ініціатив США і відмовляється від участі в будь-яких операціях поза рамками ООН. Китай і США в останні місяці не могли досягти згоди щодо низки питань, зокрема в тому, що стосується торгівлі, прав людини, морських і територіальних суперечок в Китайських морях, а також кібербезпеки. Аналітики вважають прогрес у вирішенні цих питань малоймовірним, оскільки ці дві країни займають абсолютно протилежні позиції.