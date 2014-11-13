Новий агітканал Росії лякає США президентом-вегетаріанцем

Про це йдеться у статті Дейзі Сінделар, опублікованій на Радіо Свобода.

Так, оглядачі "Спутніка" доходять висновку, що з огляду на рівень толерантності в суспільстві, до 2020 року президентом США може стати вегетаріанець.

Читайте такожПозбавлений звання адвокат і експерт-неонацист - Росія запустила новий міжнародний проект«Всього лише одне або два покоління тому, – пише кореспондент «Супутника» Микита Алентьєв, – відмовляючись від гамбургера, ви б отримали по руках від мами і тата, а також вам прочитали б відповідну лекцію. Сьогоднішнім дітям подобається ідея бути «особливими» і люди довкола з більшою толерантністю визнають їх дієтичний вибір».

Також "Спутнік" аналізує міміку британських політиків (Блер і Кемерон виявляють презирство опущеними кутиками вуст, тоді як Путін їх піднімає на знак "щастя"), іміграційну політику США (латиноамериканці приносять іслам у Сполучені Штати), сепаратизм у Флориді та багато іншого.