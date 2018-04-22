У США попрощалися із колишньою першою леді Барбарою Буш (фоторепортаж)

Попрощатися з дружиною екс-президента США Джорджа Буша-старшого прийшли приблизно 1,5 тисячі осіб.

У США відбулася церемонія прощання з колишньою першою леді Барбарою Буш.

Про це повідомляє NBC.

Як зазначається, попрощатися з дружиною екс-президента США Джорджа Буша-старшого прийшли приблизно 1,5 тис. осіб. Серед них були нинішня перша леді США Меланія Трамп, колишній президент Білл Клінтон з дружиною Хілларі, а також попередник Трампа Барак Обама і його дружина Мішель.

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Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп не був присутній на похоронах Барбари Буш.

«Щоб уникнути незручностей, пов'язаних з введенням додаткових заходів безпеки, а також з поваги до сім'ї Буш, президент Трамп не буде присутнім на заході», — йдеться в заяві.