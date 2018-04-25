В Іспанії у бананах знайшли рекордні майже 9 тон кокаїну (фото, відео)

15:32, 25 квітня 2018
Світ
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В Іспанії вилучили рекордну для Європи партію кокаїну \ фото twitter.com/zoidoJI

Поліція Іспанії знайшла майже 9 тонн кокаїну, захованих у вантажі бананів з Колумбії. Це рекордна партія для Європи, знайдена в транспортному контейнері.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іспанії Хуан Ігнасіо Зойдо у Twitter. Він розповів, що загальна вага вилученого кокаїну складає 8,47 тон.

Наркотики знайшли серед 1080 коробок з бананами, які привезло колумбійське судно до порту Альхесирас в Іспанії.

"Наркотик був захований у контейнері з бананами на судні, яке прибуло з Колумбії. В ході спільної з Європолом операції заарештовано трьох осіб, одного з Малаги і двох із Франці", - йдеться у повідомленні міністра.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня поліція затримала шістьох підозрюваних в контрабанді 4,5 тонн кокаїну з Колумбії у Нідерландах.

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Теги: #Іспанія#кокаїн