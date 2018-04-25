В Іспанії у бананах знайшли рекордні майже 9 тон кокаїну (фото, відео)
Поліція Іспанії знайшла майже 9 тонн кокаїну, захованих у вантажі бананів з Колумбії. Це рекордна партія для Європи, знайдена в транспортному контейнері.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іспанії Хуан Ігнасіо Зойдо у Twitter. Він розповів, що загальна вага вилученого кокаїну складає 8,47 тон.
Наркотики знайшли серед 1080 коробок з бананами, які привезло колумбійське судно до порту Альхесирас в Іспанії.
"Наркотик був захований у контейнері з бананами на судні, яке прибуло з Колумбії. В ході спільної з Європолом операції заарештовано трьох осіб, одного з Малаги і двох із Франці", - йдеться у повідомленні міністра.
Las casi 9 toneladas de cocaína incautadas en el Puerto de Algeciras por la @policia y la Agencia Tributaria estaban ocultas entre las 1.080 cajas de plátanos del contenedor que transportaba un buque procedente de Colombia. pic.twitter.com/CcV5B9SKwx— Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) April 25, 2018
Як повідомляв УНІАН, на початку березня поліція затримала шістьох підозрюваних в контрабанді 4,5 тонн кокаїну з Колумбії у Нідерландах.