США перевірили територію закритого генконсульства РФ в Сіетлі, Москва заявила про "рейдерське захоплення" (фоторепортаж)

07:51, 26 квітня 2018
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Представники американської влади увійшли на територію резиденції російського генерального консульства в Сіетлі, в Держдепі пояснили, що співробітники оглянули будівлю, щоб переконатися, що на його території нікого не залишилося

Відповідні дії були вжиті після того, як дипломати РФ напередодні залишили дипустанови. Про це повідомила в Twitter заявила речниця Державного департаменту США Хізер Нойерт.

"Ми будемо забезпечувати його безпеку у відповідності з нашими зобов'язаннями. Ніякого "вторгнення", просто жорстка і законна відповідь на триваючу обурливу поведінку Росії", – пояснила вона.

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У той же час в Росії таким кроком були обурені - офіційний представник МЗС Марія Захарова заявила про "рейдерське захоплення з боку США".

Російське посольство звинуватило владу США в грубому порушенні конвенції про дипвідносини і пообіцяло, що Москва прийме рішення про відповідні заходи, повідомляє "РИА Новости".

Як відомо, 26 березня США заявили про висилку відразу 60 російських дипломатів, а також про закриття генерального консульства Росії у Сіетлі у зв'язку з отруєнням у Великобританії екс-полковника ГРУ РФ Сергія Скрипаля, в якому підозрюють Москву.

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Теги: #Росія#США#рейдерське захоплення#консульство Росії у США