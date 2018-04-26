США перевірили територію закритого генконсульства РФ в Сіетлі, Москва заявила про "рейдерське захоплення" (фоторепортаж)

Російське посольство звинуватило владу США в грубому порушенні конвенції про дипвідносини і пообіцяло, що Москва прийме рішення про відповідні заходи.

Представники американської влади увійшли на територію резиденції російського генерального консульства в Сіетлі, в Держдепі пояснили, що співробітники оглянули будівлю, щоб переконатися, що на його території нікого не залишилося

Відповідні дії були вжиті після того, як дипломати РФ напередодні залишили дипустанови. Про це повідомила в Twitter заявила речниця Державного департаменту США Хізер Нойерт.

Today, @StateDept officials walked through the property in Seattle to confirm it had been vacated. We will secure and maintain it in keeping with our responsibilities. No "invasion," just a firm, lawful response to #Russia's continuing, outrageous behavior. 2/2 — Heather Nauert (@statedeptspox) April 25, 2018

"Ми будемо забезпечувати його безпеку у відповідності з нашими зобов'язаннями. Ніякого "вторгнення", просто жорстка і законна відповідь на триваючу обурливу поведінку Росії", – пояснила вона.

Читайте такожДо отруєння Скрипалів причетний шпигун ФСБ із позивним "Гордон" - ЗМІ (відео)

У той же час в Росії таким кроком були обурені - офіційний представник МЗС Марія Захарова заявила про "рейдерське захоплення з боку США".

Російське посольство звинуватило владу США в грубому порушенні конвенції про дипвідносини і пообіцяло, що Москва прийме рішення про відповідні заходи, повідомляє "РИА Новости".

Як відомо, 26 березня США заявили про висилку відразу 60 російських дипломатів, а також про закриття генерального консульства Росії у Сіетлі у зв'язку з отруєнням у Великобританії екс-полковника ГРУ РФ Сергія Скрипаля, в якому підозрюють Москву.