Росія могла готувати другий "Солсбері" в США: шпигуни РФ готувалися до нападу на російських емігрантів - CNN

Повідомляється, що серед висланих зі США російських дипломатів були шпигуни. За даними джерел, до нападу готувалися на тих, кого в Кремлі вважали зрадниками або ворогами.

Серед десятків російських дипломатів у США, яких у березні вислали з країни, були ймовірні шпигуни, які відстежували росіян і їх сім'ї, які втекли з РФ.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в адміністрації США. За словами офіційних осіб, принаймні в одному випадку російські шпигуни стежили за учасником програми ЦРУ, що надає нові посвідчення особи для захисту росіян, які переселилися в США.

У зв'язку з цим у американської розвідки виникли побоювання, що Росія готувалася націлитися на тих російських емігрантів в Америці, яких Кремль розглядає як ворогів або зрадників, кажуть офіційні особи з американських правоохоронних органів і розвідслужб.

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Білий дім і ЦРУ відмовилися коментувати цю інформацію. Посольство РФ в США не відповіло на запит про коментар.

Раніше повідомлялося, що у Великобританії колишній російський розвідник Сергій Скрипаль потрапив у лікарню після серйозного отруєння невідомою речовиною.

Організація по забороні хімічної зброї прийшла до висновку, що влада Великобританії правильно ідентифікували речовину, якою був отруєний російський екс-розвідник Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. Організація по забороні хімічної зброї підтвердила російське походження "Новачка".