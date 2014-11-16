Саміт G20 в 2016 році пройде в Китаї.

Про це йдеться в комюніке за підсумками саміту G20, передає Апостроф.

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"Ми дякуємо Австралії за головування в цьому році. Ми з нетерпінням чекаємо спільної роботи під головуванням Туреччини в 2015 році і чекаємо прогресу в переговорах на нашій наступній зустрічі в Анталії 15-16 листопада 2015 року... Ми також з нетерпінням чекаємо зустрічі в Китаї в 2016 році",- йдеться в документі.