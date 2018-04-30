Лікар Трампа йде у відставку - Politico

Ронні Джексон був лікарем Білого дому ще за Джорджа Буша і Барака Обами.

Головний лікар Білого дому Ронні Джексон, який раніше відмовився від посади міністра у справах ветеранів, йде у відставку.

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Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела в американському уряді.

Місяць тому Джексон тимчасово покинув пост особистого лікаря президента, оскільки Дональд Трамп висунув його на посаду міністра у справах ветеранів. Проте пізніше лікар опинився в центрі скандалу: сенатор-демократ Джон Тестер звинуватив його у вживанні алкоголю на робочому місці і створенні «нездорової атмосфери» на роботі.

Ронні Джексон всі звинувачення заперечує, однак свою кандидатуру на пост міністра зняв. За інформацією видання, на посаду головного лікаря Білого дому він повертатися також не збирається.

Ронні Джексон був лікарем Білого дому ще за Джорджа Буша і Барака Обами. Після відставки на його місце може зайняти офіцер Військово-морських сил США Шон Конлі.