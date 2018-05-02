Протести у Вірменії: країна під загрозою дефіциту продовольства

Вантажівки, які в'їжджають в країну, особливо навантажені харчами, не можуть продовжити шлях через акції з блокування доріг.

Комітет з держприбутків Вірменії закликав учасників акцій протестів не перешкоджати в'їзду вантажівок з харчами в країну, виходячи з необхідності забезпечення продовольчої безпеки в країні.

Про це повідомляє прес-служба комітету, передає NewsArmenia. Комітет стурбований тим, що вантажівки, які в'їжджають в країну, особливо навантажені харчами, не можуть продовжити шлях через акції щодо блокування доріг.

Відмічаються також випадки, коли деякі вантажівки повертаються з півдороги, так і не в'їхавши у Вірменію.

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"Сформована ситуація створює перешкоди для в'їзду та митного обслуговування вантажівок, що може завдати серйозного удару по продовольчій безпеці Вірменії. Митна служба закликає всіх учасників акцій не перешкоджати в'їзду та митному обслуговуванню вантажівок на кордоні Вірменії", - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, вірменські протестувальники в середу вранці заблокували деякі вулиці в Єревані і дорогу до столичного аеропорту після того, як не призначений прем'єр-міністром лідер опозиції Нікол Пашинян оголосив загальнонаціональну кампанію громадянської непокори.