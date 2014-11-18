Путін розкритикував російські серіали

"Зараз серіали - є щось краще, щось гірше, але в цілому поки рівень, на мій погляд, не дуже гарний, - сказав він, відповідаючи на запитання учасників форуму ЗНФ. - Я нікого не хочу дряпнути або зачепити - мені ніколи, звичайно, особливо дивитися, може бути, я і помилюся, але якість наших серіалів не набагато краща выд якості латиноамериканських, хоча там у них завжди якась страшна, божевільна любов, а у нас одні детективи".

Про це пише ТАСС.

"Добре, ось був детектив, який колись Станіслав Сергійович (Говорухін - режисер) нам всім подарував - "Місце зустрічі змінити не можна", - нагадав Путін. - Це, знаєте, дійсно, незважаючи на те, що жанр простий, як майстерно зроблено. Золотий фонд нашої кінематографії".

Путін висловив надію, що набір російських серіалів буде збільшуватися.

Нагадуємо, що російські фільми і серіалиможуть зникнути з ефірів українських телеканалів, оскільки містять елементи пропаганди і створення героїчного образу російського солдата.

Також, Держкіно заборонило 69 фільмів і серіалів з Пореченковим, який стріляв на Донбасі разом з терористами з кулемета.