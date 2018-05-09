США вводять санкції проти оборонних структур Росії та ще низки країн

Загалом санкції вводяться щодо 28 осіб і структур, крім російських під санкції підпадають оборонні структури Ірану, Північній Кореї, Китаю, а також компаній з Туреччини та Саудівської Аравії.

Держдепартамент США вирішив ввести санкції проти оборонних структур РФ, Китаю та інших країн за порушення американського законодавства щодо нерозповсюдження зброї масового знищення.

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Документ внесений на сайті Федерального реєстру США, але буде опублікований 10 травня, передає «Європейська правда».

Загалом санкції вводяться щодо 28 осіб і структур, крім російських під санкції підпадають оборонні структури Ірану, Північній Кореї, Китаю, а також компаній з Туреччини та Саудівської Аравії.

Згідно з документом, США встановили, що ряд іноземців та іноземних організацій займаються діяльністю, яка є підставою для застосування обмежувальних заходів, згідно з законом про нерозповсюдження зброї масового знищення.

"Закон передбачає покарання іноземних юридичних і фізичних осіб за продаж чи придбання в Ірану, Сирії та Північній Кореї товарів, послуг або технологій, які потенційно можуть внести вклад в розвиток зброї масового знищення", - йдеться в документі.

З російських структур до чорного списку, зокрема, увійшли навчальний центр зенітних ракетних військ в Гатчині, 18-й Центральний науково-дослідний інститут Міністерства оборони РФ в Курську, Конструкторське бюро приладобудування в Тулі, 183-й гвардійський зенітний ракетний полк, Науково-виробничий концерн "БАРЛ", а також Головне управління Генерального штабу (колишнє ГРУ).

Нагадаємо, раніше Конгрес США запропонував ввести санкції щодо постачальників російського ОПК. Мова йде про ланцюжок поставок в галузях ОПК, пов'язаних із розробкою або виробництвом основного військового обладнання.

Санкції також можуть бути застосовані проти урядів держав, які набувають подібне озброєння у російської сторони.