Австралія виділить $50 мільйонів на розслідування справи рейсу MH17

Ця сумма буде виділена впродовж наступних чотирьох років.

Австралія виділить понад $50 млн на підтримку розслідування катастрофи авіарейсу MH17 над Донецькою областю в липні 2014 року.

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Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ Австралії Джулі Бішоп та торгівлі, туризму та інвестицій Стівена Чобо, опублікованій на сайті МЗС цієї країни.

Вони заявили, що уряд прем'єр-міністра Малкольма Тернбулла прагне домогтися правосуддя для жертв збитого літака Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпура.

"Ми впродовж чотирьох років надамо $50,3 млн на підтримку притягнення Нідерландами винних до відповідальності та щоб допомогти найближчим родичам взяти участь у судовому процесі", - наголошується у заяві.

Довідка УНІАН. Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17, було збито 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн, більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук» російського виробництва.

Міжнародна спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак збито з підконтрольної бойовикам території Донбасу російським ЗРК «Бук», ввезеним до України з РФ. Місце пуску ракети - селище Первомайське, яке перебувало під контролем проросійських терористів. У коло підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 осіб.

Кримінальним розслідуванням трагедії займається Спільна слідча група (ССГ), до якої входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України.

Країни - учасниці розслідування трагедії МН17 домовилися не створювати окремий трибунал і вирішили, що винні постануть перед судом Нідерландів.

7 липня 2017 року Україна і Нідерланди підписали угоду про створення правових підстав для розгляду справи про катастрофу.

22 березня 2018 року уряд Нідерландів спрямував до парламенту законопроект, який дозволяє судове переслідування на території країни будь-яких підозрюваних у справі катастрофи рейсу MH17. Закон дозволить підозрюваним поставати перед судом, зокрема й по відеозв'язку, якщо їх видача буде ускладнена. Процес має відбуватися в окружному суді міста Гааги.