Орбан переобраний прем'єром Угорщини

Президент Угорщини Янош Адер доручив Віктору Орбану сформувати уряд 8 травня.

Угорський парламент переобрав Віктора Орбана прем'єр-міністром.

Читайте такожВ Угорщині після перемоги правлячої партії на вулиці вийшли тисячі її противників

Як повідомляє Reuters, політик очолить уряд країни втретє поспіль з 2010 року. Сьогодні пройшло перше засідання обраних в квітні Національних зборів, партія Орбана займає в ньому 133 зі 199 місць.

Президент Угорщини Янош Адер доручив Віктору Орбану сформувати уряд 8 травня. Згідно угорської конституції, це доручення і повинен був затвердити парламент. Орбан називав основними завданнями свого кабінету «забезпечення безпеки Угорщини і збереження християнської культури». Прем'єр має намір продовжити жорстку політику проти імміграції, яка ускладнила відносини між Угорщиною і Євросоюзом.