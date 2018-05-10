Орбан переобраний прем'єром Угорщини

17:29, 10 травня 2018
Світ
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Віктор Орбан \ REUTERS

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Як повідомляє Reuters, політик очолить уряд країни втретє поспіль з 2010 року. Сьогодні пройшло перше засідання обраних в квітні Національних зборів, партія Орбана займає в ньому 133 зі 199 місць.

Президент Угорщини Янош Адер доручив Віктору Орбану сформувати уряд 8 травня. Згідно угорської конституції, це доручення і повинен був затвердити парламент. Орбан називав основними завданнями свого кабінету «забезпечення безпеки Угорщини і збереження християнської культури». Прем'єр має намір продовжити жорстку політику проти імміграції, яка ускладнила відносини між Угорщиною і Євросоюзом.

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Теги: #Угорщина#Віктор Орбан