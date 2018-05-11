США наполягають на інспекції іранських об'єктів представниками ООН

В США заявили, що готові фінансувати ці інспекції, попри вихід з ядерної угоди.

Білий дім прагне, щоб ООН продовжувала перевіряти ядерні об'єкти Ірану, попри рішення президента США Дональда Трампа про вихід Сполучених Штатів із угоди 2015 року.

Як повідомляє "Радіо Свобода", 10 травня представники адміністрації Трампа заявили, що прагнуть продовжити моніторинг і нададуть Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) фінансування, необхідне для підтримки команди інспекторів в Ірані.

Читайте такожСША ввели нові санкції стосовно Ірану

«Сполучені Штати і надалі підтримуватимуть здійснення інспекцій МАГАТЕ в Ірані в повному обсязі повноважень МАГАТЕ», – заявив офіційний представник американської місії в цій агенції ООН.

Угода між Тегераном та світовими державами передбачає, що Іран відкриває будь-який ядерний об’єкт для інспекторів упродовж 24 днів. Домовленості також передбачають цілодобове віддалене спостереження за деякими іранськими об’єктами.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп 8 травня оголосив, що США виходять з угоди з Іраном щодо ядерної програми, досягнутого "шісткою" міжнародних посередників (Росія, США, Великобританія, Китай, Франція, Німеччина) у 2015 році. Крім того, Трамп оголосив про відновлення всіх санкцій, дію яких було зупинено, як результат досягнутої угоди.

Іран і "шістка" міжнародних посередників (Росія, США, Великобританія, Китай, Франція, Німеччина) у 2015 році досягли історичної угоди про врегулювання багаторічної проблеми іранського атома: був прийнятий Спільний комплексний план дій (СВПД), виконання якого знімає з Ірану економічні і фінансові санкції РБ ООН, США і Євросоюзу.